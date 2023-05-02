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Судейство

Сегодня, 21:40

УЕФА запретил ведущим судьям Европы работать в чемпионате Греции

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Павел Рачковски.
Фото Global Look Press

1 мая президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин уведомил Греческую футбольную федерацию, что европейские арбитры, входящие в элитную категорию и категорию А судей УЕФА, больше не будут работать на матчах чемпионата Греции.

Такое решение принято в ответ на акции в отношении поляка Павела Рачковски и итальянца Давиде Массы. В частности, польская бригада была снята с игры АЕК — «Арис» (3:1), оказавшись вовлеченной в пьяный скандал. Ее срочно заменили на местную, а гостей обвинили в злоупотреблении алкоголем, что было затем опровергнуто самими рефери, свидетелями и Польским футбольным союзом.

Павел Рачковски. Польские судьи в центре пьяного скандала. Арбитра ФИФА подставили в Греции?

«Мы еще раз изучили возможность предоставления помощи и решили отказаться на время от такой практики, — написал Чеферин. — На первом месте для нас находится безопасность наших судей. Их нужно оберегать от подобных враждебных по отношению к ним и опасных ситуаций».

Иностранные арбитры долгое время использовались для обслуживания матчей греческой суперлиги, где доверие местным судьям давно сведено к минимуму.

Футбол
Александер Чеферин
УЕФА
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