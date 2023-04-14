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Судейство

Сегодня, 10:00

Польские судьи в центре пьяного скандала. Арбитра ФИФА подставили в Греции?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Павел Рачковски.
Фото Global Look Press
Бригаду рефери из Польши, которая должна была обслуживать один из центральных матчей последнего тура чемпионата Греции АЕК — «Арис», отстранили от работы и срочно заменили на их местных коллег. Что же произошло?

Что случилось

В воскресенье, 9 апреля, АЕК принимал «Арис» в матче чемпионата Греции, результат которого влиял на чемпионскую гонку и распределение мест в первой тройке. Команда из Афин победила (3:1) и делит первое место с «Панатинаикосом». Встречу судил Аристотелис Диамантопулос.

Хотя изначально планировалось, что он выполнит только функции резервного. Диамантопулос должен был помогать польской бригаде во главе с арбитром ФИФА Павелом Рачковски. Их специально пригласили на игру — в греческом футболе уже не первый год не доверяют своим и приглашают иностранных судей. Вместе с Рачковски в Афины вылетели его ассистенты Радослав Сейка и Адам Купсик (по профессии юрист), а также ВАР Кшиштоф Якубик.

Все они в субботу, 8 апреля, прибыли в Грецию, но до стадиона не добрались. По одной из версий, которую озвучил сайт gazzetta.gr, в полете судьи злоупотребили алкоголем (причем в большом количестве), напились и оскорбляли пассажиров.

Павел Рачковски.
Фото Global Look Press

Другая версия

Сам Рачковски привел совершенно иную версию. По его словам, на него напал болельщик «Панатинаикоса» после посадки в Афинах. Он плюнул в арбитра и ударил его.

«Он был пьян. Угрожал мне, что уничтожит меня, обратившись в СМИ. Мы хотели тут же обратиться в полицию, но встречавший нас представитель футбольной федерации сказал нам, что тогда придется провести чуть ли не всю ночь в отделении. А у нас в воскресенье важный матч. Поэтому лучше ехать в гостиницу, а не заниматься разборками. Мы так и поступили — отправились в гостиницу. Там мы ни в каком баре не сидели. Это легко проверить с помощью видеокамер. А утром приехал господин Беннетт (Стив Беннетт, бывший английский арбитр, возглавляющий греческих судей. — Прим. А.Б.). Он сообщил, что назначение отменено, что мы не будем судить этот матч», — сказал Рачковски.

«Олимпиакос»

У болельщиков «Олимпиакоса» и самого клуба появилась своя версия случившегося. Мол, это все заговор АЕК, которому кровь из носа была нужна победа, чтобы не отстать от «Панатинаикоса» и оторваться от «Олимпиакоса». Что в итоге и удалось сделать. Но для этого требовалось убрать нейтральных поляков, чтобы матч с «Арисом» судили местные. Как убрать? Организовав такой скандал.

По данным «Олимпиакоса», судьи не были пьяны. И на них действительно кто-то напал, когда те ждали свои сумки у багажной ленты.

Фанаты «Олимпиакоса».
Фото Global Look Press

Реакция Польского футбольного союза

Председатель судейского комитета Польского футбольного союза Томаш Микульски выступил со специальным заявлением по поводу случившегося:

«Комитет проводит расследование, до его завершения не признает вину арбитров, поскольку информация предвзята, нет никаких доказательств и представлена позиция только одной стороны... У нас нет официальных жалоб. Пока мы располагаем только данными СМИ. А этого недостаточно, чтобы делать какие-либо выводы. Наши судьи категорически опровергают версию, распространяемую греческими СМИ. Арбитры утверждают, что стали жертвами инцидента, а не зачинщиками. На данный момент у нас нет оснований не верить им. На основании предоставленной нам устной информации нет никаких доказательств, что польские судьи находились в состоянии алкогольного опьянения. Глава греческих судей сказал нам, что у него нет претензий по поводу поведения наших рефери. Он решил отказаться от их работы на матче из-за сильного давления СМИ. Существовал риск, что вся ситуация скажется на качестве их судейства. Мы просим журналистов воздержаться от каких-либо обвинений арбитров и упоминания их в негативном свете, пока дело не будет расследовано».

Павел Рачковски.
Фото Global Look Press

Критика

Отмечу, что Рачковски недовольны и в самой Польше. Недовольны его судейством. Знакомый мне по работе в академии «Аякса» Джон ван ден Бром (брал у него интервью в Амстердаме лет 18 назад. — Прим. А.Б.) недавно назвал Павела худшим польским арбитром.

Случилось это в начале апреля после игры «Леха», который ван ден Бром тренирует, с «Погонью» (2:2). «Придется мне в виде исключения сказать о судействе. Этот арбитр худший в Польше, особенно это касается игр «Леха». Это происходит не впервые. Наверное, раз в шестой. Снова его решения сказались на результате», — цитирует голландца Sportowe Facty.

Рачковски не получил назначения в следующем туре. Думали, что как раз из-за судейства. А оказалось, ему пришло приглашение из Греции.

Необычно отреагировал на скандал в Афинах известный польский арбитр Марчин Борски, в недавнем прошлом рефери ФИФА. В своем аккаунте в одной из соцсетей он сказал, что не удивлен разговорами об алкоголе. И написал о пьянке на недавнем сборе польских судей в Турции: «Микульски не решит проблему с выпивкой. Слишком мягок».

Любопытно, что, несмотря на греческий скандал, Рачковски получил назначение на игру 27-го тура чемпионата Польши. 17 апреля он будет работать на матче «Сталь» — «Медзь». Значит, все обвинения сняты?

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