Тренер «Белененсеша» пожелал здоровья игроку «Порту», которому травму нанес Крицюк
01:06
Главный тренер «Белененсеша» Петит после завершения матча 17-го тура чемпионата Португалии против «Порту» (0:0) пожелал скорейшего выздоровления защитнику соперников Нану. Он потерял сознание после столкновения с вратарем хозяев Станиславом Крицюком.
«В первую очередь, скорейшего ему выздоровления. Я работал с этим парнем, он мне очень нравится. Надеюсь, с ним все будет хорошо», — цитирует тренера A Bola.
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