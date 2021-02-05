Тренер «Белененсеша» пожелал здоровья игроку «Порту», которому травму нанес Крицюк

Главный тренер «Белененсеша» Петит после завершения матча 17-го тура чемпионата Португалии против «Порту» (0:0) пожелал скорейшего выздоровления защитнику соперников Нану. Он потерял сознание после столкновения с вратарем хозяев Станиславом Крицюком.

«В первую очередь, скорейшего ему выздоровления. Я работал с этим парнем, он мне очень нравится. Надеюсь, с ним все будет хорошо», — цитирует тренера A Bola.