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Пепе рассказал о состоянии партнера по «Порту», который столкнулся с Крицюком

00:42
Травма Нану. Фото Record.
Травма Нану. Фото Record.
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Защитник «Порту» Пепе рассказал о состоянии защитника команда Нану.

Футболист столкнулся в концовке матча 17-го тура чемпионата Португалии «Белененсеш» — «Порту» (0:0) с российским вратарем хозяев Станиславом Крицюком. Нану потерял сознание и сразу был отправлен в больницу.

«Я поговорил с врачами. Он пришел в сознание еще на стадионе. Но других подробностей я не знаю.

Честно говоря, я удивлен, что не был назначен пенальти», — приводит слова Пепе Record.

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