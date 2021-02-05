Пепе рассказал о состоянии партнера по «Порту», который столкнулся с Крицюком

Защитник «Порту» Пепе рассказал о состоянии защитника команда Нану.

Футболист столкнулся в концовке матча 17-го тура чемпионата Португалии «Белененсеш» — «Порту» (0:0) с российским вратарем хозяев Станиславом Крицюком. Нану потерял сознание и сразу был отправлен в больницу.

«Я поговорил с врачами. Он пришел в сознание еще на стадионе. Но других подробностей я не знаю.

Честно говоря, я удивлен, что не был назначен пенальти», — приводит слова Пепе Record.