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Тренер «Порту» в ярости, что арбитр не назначил пенальти и не удалил Крицюка

01:25
Сержиу Консейсау. Фото ФК «Порту».
Сержиу Консейсау. Фото ФК «Порту».
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Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау не скрывал своего недовольства после завершения матча 17-го тура чемпионата Португалии против «Белененсеша» (0:0). Специалист настаивает, что арбитр был обязан назначать пенальти в моменте, когда российский вратарь хозяев Станислав Крицюк снес в штрафной защитника «Порту» Нану.

«Просто невероятно. Это чистая красная карточка, — приводит слова тренера A Bola. — Что это за судья? Мои игроки просто в ярости. Это железный пенальти. Как в таком моменте можно не зафиксировать нарушение? Нас просто ограбили».

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