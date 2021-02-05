Тренер «Порту» в ярости, что арбитр не назначил пенальти и не удалил Крицюка

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау не скрывал своего недовольства после завершения матча 17-го тура чемпионата Португалии против «Белененсеша» (0:0). Специалист настаивает, что арбитр был обязан назначать пенальти в моменте, когда российский вратарь хозяев Станислав Крицюк снес в штрафной защитника «Порту» Нану.

«Просто невероятно. Это чистая красная карточка, — приводит слова тренера A Bola. — Что это за судья? Мои игроки просто в ярости. Это железный пенальти. Как в таком моменте можно не зафиксировать нарушение? Нас просто ограбили».