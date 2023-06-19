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Сегодня, 21:09

Тедеско заявил, что шокирован решением Куртуа покинуть расположение сборной Бельгии

Виктория Кравченко
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Доменико Тедеско.
Фото Global Look Press

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско прокомментировал решение вратаря Тибо Куртуа покинуть расположение национальной команды.

«Мы все вместе решили, что Ромелу Лукаку будет капитаном на матче против Австрии, а Куртуа завтра. После последней игры Куртуа неожиданно решил поговорить со мной и сообщил, что уезжает домой, потому что разочарован и чувствует обиду», — заявил Тедеско на пресс-конференции.

Тренер добавил, что был шокирован поведением голкипера.

«Я удивлен и шокирован. Я не ожидал, что произойдет что-то подобное. Он почувствовал себя оскорбленным и решил покинуть команду. Я пытался поговорить с ним, потому что это было важное решение. Я попросил его не поступать так со мной, с персоналом, с группой и так далее», — объяснил Тедеско.

«Я был в шоке. В марте мы приняли решение о том, что капитаном будет Кевин де Брюйне, а Лукаку и Куртуа будут равными заместителями капитан», — добавил он.

Ранее сообщалось, что голкипер недоволен тем, что в отсутствие Кевина де Брейне капитаном сборной назначили Ромелу Лукаку, а не его.

По информации издания, Куртуа задели слова Тедеско о капитанстве в национальной сборной.

Тибо Куртуа
Сборная Бельгии по футболу
Доменико Тедеско
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