Диего Кокка уволен с поста главного тренера сборной Мексики

Аргентинский специалист Диего Кокка уволен с поста главного тренера сборной Мексики, сообщает пресс-служба футбольной ассоциации.

Кокка возглавил национальную команду 11 февраля, до этого он работал в «Тигерс».

«Федерация футбола Мексики благодарит Диего за работу и преданность делу в течение этого времени и желает им всяческих успехов в их будущих начинаниях», — написано в заявлении сборной.

Временно исполняющим обязанности главного тренера станет Хайме Лосано.