Тарханов объяснил успех Черчесова в «Ференцвароше»

Экс-главный тренер ЦСКА Александр Тарханов рассказал, что думает об успехах «Ференцвароша» под руководством Станислава Черчесова.

Клуб досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы и идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата Венгрии.

— Почему именно сейчас добивается лучших успехов в карьере на клубном уровне Черчесов?

— «Ференцварош» — хорошая команда с хорошими футболистами. Смотрел обе игры с «Монако» и могу сказать, что в первой игре они точно были сильнее. Ну тут много факторов успеха. Подбор игроков и система работы Черчесова — это основное. В сочетании получается результат, — рассказал Тарханов «Спорту День за Днем».