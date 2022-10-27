Экс-советник Федуна Камоцци считает, что за Кокориным внимательно следят клубы РПЛ

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна в комментарии «СЭ» оценил игру российского нападающего Александра Кокорина за кипрский «Арис».

«Надеюсь, что у Кокорина все получится. Допускаю, что за ним внимательно следят клубы из Российской премьер-лиги», — сказал Камоцци «СЭ».

На счету 31-летнего Кокорина 3 гола и 2 результативные передачи в 7 матчах за «Арис». Российский футболист перешел в команду из Лимасола на правах аренды из «Фиорентины» в конце августа нынешнего года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 800 тысяч евро. Ранее он выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».

29.10.2022 | Локомотив — ЦСКА