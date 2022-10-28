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Сегодня, 16:30

Русский футболист из Америки рассказал, как попасть в клуб третьей лиги США

Гоша Чернов
Корреспондент
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Яков Шмелев (второй слева).
Фото Соцсети

Защитник клуба третьей американской лиги «Мичиган Старс» Яков Шмелев в интервью «СЭ» объяснил, что в Америке существуют агентства, помогающие начинающим футболистам найти себе команду.

— Как ты попал в «Мичиган Старс»?

— В США существуют агентства, которые занимаются организацией просмотров для футболистов. Ты отправляешь резюме или нарезки своих действий в одну из таких компаний, оплачиваешь их услуги, а они организуют тебе просмотр для тренеров из разных клубов. Естественно, просмотр массовый — набирают несколько десятков человек, они проводят общую тренировку с двусторонками, а скауты выбирают лучших. К примеру, я был на одном таком просмотре в Сан-Франциско, куда приехали представители дубля «Лос-Анджелес Гэлакси». И так мне предложил приехать к себе «Мичиган» — сперва на индивидуальный просмотр, а потом и на полноценный годичный контракт.

Яков Шмелев. «Я — русский американец. В Штатах не слышал ничего плохого о России». Футболист из Тольятти покоряет США

— Расскажи о своей команде.

— В иерархии лиг США наша — на третьей ступени. На первой — МЛС, на второй — чемпионшип ЮСЛ, а на третьей — ЮСЛ-1, молодежные составы МЛС и наша лига НИСА. «Мичиган Старс» уже 40 лет, президент и владелец нашего клуба родом из Черногории. Спонсоров особо нет, так что клуб живет на его средства. Мы недавно завершили регулярный чемпионат на третьем месте, выиграли первый матч плей-офф и на этой неделе встретимся в полуфинале с «Чаттанугой» из Теннесси. Очень хочу выиграть кубок и считаю, что у нас неплохие шансы — мы в хорошей форме, в последних играх мало пропускаем.

— Ты прилично играешь — в регулярке пропустил лишь один тур, в большинстве игр выходишь в стартовом составе. При этом у тебя истекает контракт. Его продлят?

— Я пока не знаю. У меня нет агента, в переговоры со мной никто не вступал. Пока я сосредоточен на футболе и хочу выиграть кубок. Меня все устраивает — я получаю постоянную практику, чувствую доверие. Надеюсь, останусь здесь на следующий сезон.

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