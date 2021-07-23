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«Стандард» сыграл вничью с «Генком» в стартовом матче чемпионата Бельгии

23 июля 2021, 23:41
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В первом матче нового сезона в чемпионате Бельгии «Стандард» и «Генк» сыграли вничью (1:1).

Первый мяч на 69-й минуте забил Костас Лаифис. Это дебютный гол нового сезона в чемпионате Бельгии. «Генк» сравнял счет в концовке игры. Тео Бонгонда на 90+2-й минуте с близкого расстояния забил в пустые ворота.

Чемпионат Бельгии

1-й тур

«Стандард» — «Генк» — 1:1 (0:0)

Голы: Лаифис, 69 — Бонгонда, 90+2

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Евгений Петров все материалы автора

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