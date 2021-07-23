«Стандард» сыграл вничью с «Генком» в стартовом матче чемпионата Бельгии

В первом матче нового сезона в чемпионате Бельгии «Стандард» и «Генк» сыграли вничью (1:1).

Первый мяч на 69-й минуте забил Костас Лаифис. Это дебютный гол нового сезона в чемпионате Бельгии. «Генк» сравнял счет в концовке игры. Тео Бонгонда на 90+2-й минуте с близкого расстояния забил в пустые ворота.

Чемпионат Бельгии

1-й тур

«Стандард» — «Генк» — 1:1 (0:0)

Голы: Лаифис, 69 — Бонгонда, 90+2