«Стандард» сыграл вничью с «Генком» в стартовом матче чемпионата Бельгии
23 июля 2021, 23:41
В первом матче нового сезона в чемпионате Бельгии «Стандард» и «Генк» сыграли вничью (1:1).
Первый мяч на 69-й минуте забил Костас Лаифис. Это дебютный гол нового сезона в чемпионате Бельгии. «Генк» сравнял счет в концовке игры. Тео Бонгонда на 90+2-й минуте с близкого расстояния забил в пустые ворота.
Чемпионат Бельгии
1-й тур
«Стандард» — «Генк» — 1:1 (0:0)
Голы: Лаифис, 69 — Бонгонда, 90+2
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