Источник: экс-защитник «Локомотива» Гуренко возглавил солигорский «Шахтер»
21:28
Экс-защитник «Локомотива» Сергей Гуренко назначен главным тренером солигорского «Шахтера», информирует Tribuna.com.
Одним из его помощников станет тренер по физподготовке Андрей Колесников, работавший в минском «Динамо» и также входивший в штаб специалиста.
Ранее эту должность покинул Роман Григорчук после проигрыша в первой игре отбора Лиги конференций люксембуржской «Фоле» (1:2).
В чемпионате Белоруссии «Шахтер» лидирует.
Напомним, в мае Гуренко покинул «Ритеряй». В турнирной таблице «Ритеряй» находился на 7-м месте, набрав 16 очков после 14 туров.
Гуренко возглавлял литовский клуб с феврале 2021 года.
Дополнительная информация:
https://by.tribuna.com/football/1099395921-gurenko-vozglavil-shaxter.html
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