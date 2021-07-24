Источник: экс-защитник «Локомотива» Гуренко возглавил солигорский «Шахтер»

Экс-защитник «Локомотива» Сергей Гуренко назначен главным тренером солигорского «Шахтера», информирует Tribuna.com.

Одним из его помощников станет тренер по физподготовке Андрей Колесников, работавший в минском «Динамо» и также входивший в штаб специалиста.

Ранее эту должность покинул Роман Григорчук после проигрыша в первой игре отбора Лиги конференций люксембуржской «Фоле» (1:2).

В чемпионате Белоруссии «Шахтер» лидирует.

Напомним, в мае Гуренко покинул «Ритеряй». В турнирной таблице «Ритеряй» находился на 7-м месте, набрав 16 очков после 14 туров.

Гуренко возглавлял литовский клуб с феврале 2021 года.