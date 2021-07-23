«Бенфика» перед матчами со «Спартаком» усилилась полузащитником «Торино»

Полузащитник Суалихо Мейте перешел в «Бенфику», сообщает 23 июля официальный сайт клуба. Ранее он выступал за «Торино».

Контракт рассчитан до 2026 года. «Бенфика» является соперником «Спартака» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне 27-летний француз играл на правах аренды за «Милан». Он провел 16 матчей в серии А, не отметившись результативными.