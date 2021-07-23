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«Бенфика» перед матчами со «Спартаком» усилилась полузащитником «Торино»

18:58
Суалихо Мейте. Фото ФК «Бенфика»
Суалихо Мейте. Фото ФК «Бенфика»
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Полузащитник Суалихо Мейте перешел в «Бенфику», сообщает 23 июля официальный сайт клуба. Ранее он выступал за «Торино».

Контракт рассчитан до 2026 года. «Бенфика» является соперником «Спартака» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне 27-летний француз играл на правах аренды за «Милан». Он провел 16 матчей в серии А, не отметившись результативными.

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Евгений Петров все материалы автора

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