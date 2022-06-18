В «Фенербахче» опровергли информацию об интересе к Артему Дзюбе

Спортивный директор «Фенербахче» Марио Бранко заявил, что клуб не ведет переговоры с российским нападающим Артемом Дзюбой. Ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в турецкий клуб.

«Дзюба близок к переходу в «Фенербахче»? Мы не ведем переговоры ни с ним, ни с каким-либо другим нападающим», — цитирует Sport24 Бранко.

22 мая «Зенит» объявил об уходе Дзюбы. Форвард играл за сине-бело-голубых с лета 2015 года. В прошлом сезоне 33-летний форвард провел 39 матчей за «Зенит», забил 13 голов и сделал 10 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает Дзюбу в 6 миллионов евро.