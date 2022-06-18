Футбол
Другие
Зарубежные чемпионаты и кубки
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 20:20

В «Фенербахче» опровергли информацию об интересе к Артему Дзюбе

Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Спортивный директор «Фенербахче» Марио Бранко заявил, что клуб не ведет переговоры с российским нападающим Артемом Дзюбой. Ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в турецкий клуб.

«Дзюба близок к переходу в «Фенербахче»? Мы не ведем переговоры ни с ним, ни с каким-либо другим нападающим», — цитирует Sport24 Бранко.

22 мая «Зенит» объявил об уходе Дзюбы. Форвард играл за сине-бело-голубых с лета 2015 года. В прошлом сезоне 33-летний форвард провел 39 матчей за «Зенит», забил 13 голов и сделал 10 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает Дзюбу в 6 миллионов евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-18-v-fenerbakhche-zayavili-chto-ne-vedut-peregovory-s-dzyuboy?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Фенербахче
1
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как правильно выбрать купальник на пляж?
Моуриньо зовет Роналду в «Рому», «Барса» снова богатая, а «МЮ» не может купить де Йонга. Главные трансферные слухи Европы на 18 июня
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
ЦСКА с помощью Милана Гайича и Адольфо Гайча обыграл популярный мем с Человеком-пауком
Станислав Сухина продлил контракт с «Факелом» до конца следующего сезона
«Кто мы? Мясо!» Новый тренер «Спартака» Абаскаль на русском языке вспомнил легендарную фразу
Медведев выступил против расширения РПЛ в сезоне-2023/24
Президент «Торпедо» иронично ответил, что клуб будет выступать на стадионе «ПСЖ»
Кечинов считает, что Зиньковский будет качественным усилением для «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывший тренер сборной Италии может возглавить «Галатасарай»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости