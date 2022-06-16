Источник: Дзюба близок к подписанию контракта с «Фенербахче»

Российский нападающий Артем Дзюба близок к переходу в «Фенербахче», утверждает Telegram-канал «Мутко против». По информации источника, 33-летний футболист планирует подписать контракт с турецкой командой на два года.

При этом зарплата Дзюбы не будет сильно отличаться от той, которую он получал в «Зените». Сообщается, что игрок еще не был в Стамбуле.

22 мая «Зенит» объявил об уходе Дзюбы. Форвард играл за сине-бело-голубых с лета 2015 года.

В прошлом сезоне Дзюба провел 39 матчей за «Зенит», забил 13 голов и сделал 10 результативных передач.