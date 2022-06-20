Дубль и две голевые передачи Альвареса помогли «Ривер Плейту» разгромить «Унион Санта-Фе»

«Ривер Плейт» в матче четвертого тура чемпионата Аргентины на выезде обыграл «Унион Санта-Фе» со счетом 5:1.

В составе гостей дубль и две голевые передачи оформил Хулиан Альварес, арендованный у «Манчестер Сити», еще по голу забили Брайан Ромеро, Энцо Фернандес и Агустин Палавесино. У хозяев единственный гол на счету Мариано Перальта.

После этого матча «Ривер Плейт» с 5 очками занимает десятое место в турнирной таблице, «Унион» с 4 очками — на 21-й строчке.