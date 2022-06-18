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Сегодня, 20:15

Бывший тренер сборной Италии может возглавить «Галатасарай»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший тренер сборной Италии Роберто Донадони может возглавить «Галатасарай». 58-летний специалист уже прибыл в Стамбул на переговоры с турецким клубом, сообщает Sky Sport Italia.

Донадони находится без работы почти два года, после того как покинул чемпионат Китая.

Также он работал в таких клубах как «Болонья», «Ливорно», «Дженоа», «Наполи», «Кальяри» и «Парма». С 2006 по 2008 годы Донадони возглавлял сборную Италии.

В «Галатасарае» грядет смена руководства после провального сезона. В турецком клубе состоялись выборы президента, на которых победил Дурсун Озбек.

ФК Галатасарай
Роберто Донадони
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