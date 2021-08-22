«Спортинг» обыграл «Белененсеш» и одержал три победы на старте чемпионата Португалии
«Спортинг» в матче 3-го тура чемпионата Португалии дома обыграл «Белененсеш» со счетом 2:0.
Отличились Гонсалу Инасиу и Жоау Палинья. На 89-й минуте встречи гости остались вдесятером после удаления Альфонсо Тайры.
После этого матча «Спортинг» с 9 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Белененсеш» без очков — на последней строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю