«Жил Висенте» Крицюка проиграл «Бенфике»
«Бенфика» добыл победу в матче 3-го тура чемпионата Португалии против «Жил Висенте».
До 83-й минуты на табло сохранялся ничейный счет, но голу Лукаса Верисимо и Алехандро Гримальдо в концовке встречи принесли «орлам» три очка.
Ворота «Жил Висенте» на протяжении всей игры защищал российский голкипер Станислав Крицюк, получивший желтую карточку на 75-й минуте матча.
«Бенфика» с 9 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Португалии, у «Жил Висенте» в активе 6 очков и 5-я позиция.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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