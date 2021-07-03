Шаронов покинул тренерский штаб «Пафоса» после окончания контракта

Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов покинул тренерский штаб «Пафоса». Кипрский клуб расстался с 44-летним российским специалистом по окончании контракта.

«Пафос» благодарит ассистентов главного тренера Романа Шаронова, Мигеля Грау Пилеса и тренера по физподготовке Мигеля Эррера за драгоценное время в нашей команде и желает им всего наилучшего в будущем", — говорится в заявлении клуба в Instagram.

6 июня 2019 года был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Рубина» после отставки Бердыева, но из-за отсутствия тренерской лицензии Pro де-юре главным тренером казанцев был Эдуардо Докампо. 16 декабря 2019 Шаронов по согласию сторон покинул клуб.