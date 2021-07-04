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«Ди Си Юнайтед» забил 7 голов в матче с «Торонто»

02:39

«Ди Си Юнайтед» в матче регулярного чемпионата МЛС обыграл «Торонто» со счетом 7:1.

В составе хозяев отличились Кевин Паредес, Найджел Роберта, Пол Арриола, Ола Камара, Ямил Асад, Гриффин Яу и Ральф Присо, забивший в свои ворота. У гостей гол на счету Айо Акинолы. На 78-й минуте в составе канадской команды красную карточку получил Эрик Завалета, после чего гости пропустили три гола.

После этого матча «Ди Си Юнайтед» с 16 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Торонто» с 5 очками — на последней 14-й строчке на Востоке.

МЛС. Регулярный сезон

«Ди Си Юнайтед» — «Торонто» — 7:1 (3:1)

«Коламбус Крю» — «Нью-Инглэнд Революшн» — 2:2 (1:2)

4 июля

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Сергей Разин все материалы автора

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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