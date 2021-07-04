«Ди Си Юнайтед» забил 7 голов в матче с «Торонто»
02:39
«Ди Си Юнайтед» в матче регулярного чемпионата МЛС обыграл «Торонто» со счетом 7:1.
В составе хозяев отличились Кевин Паредес, Найджел Роберта, Пол Арриола, Ола Камара, Ямил Асад, Гриффин Яу и Ральф Присо, забивший в свои ворота. У гостей гол на счету Айо Акинолы. На 78-й минуте в составе канадской команды красную карточку получил Эрик Завалета, после чего гости пропустили три гола.
После этого матча «Ди Си Юнайтед» с 16 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Торонто» с 5 очками — на последней 14-й строчке на Востоке.
МЛС. Регулярный сезон
«Ди Си Юнайтед» — «Торонто» — 7:1 (3:1)
«Коламбус Крю» — «Нью-Инглэнд Революшн» — 2:2 (1:2)
4 июля
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