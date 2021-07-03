Бывший тренер «Локомотива» может возглавить «Фенербахче»
07:46
Славен Билич может возглавить «Фенербахче», сообщает Hurriyet.
По информации источника, 52-летний хорватский специалист является претендентом на пост главного тренера турецкой команды. Сообщается, что его кандидатуру серьезно рассматривает президент клуба Али Коч.
С января 2021 года Билич возглавляет китайский «Бэйцзин Гоань».
С июля 2012 года по июнь 2013 года Билич работал главным тренером «Локомотива».
Дополнительная информация:
https://www.hurriyet.com.tr/sporarena/son-dakika-slaven-bilic-adim-adim-fenerbahceye-4-milyon-euroluk-bilmecenin-ardindan-yeni-teknik-direktor-41844736
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