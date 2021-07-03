Бывший тренер «Локомотива» может возглавить «Фенербахче»

Славен Билич может возглавить «Фенербахче», сообщает Hurriyet.

По информации источника, 52-летний хорватский специалист является претендентом на пост главного тренера турецкой команды. Сообщается, что его кандидатуру серьезно рассматривает президент клуба Али Коч.

С января 2021 года Билич возглавляет китайский «Бэйцзин Гоань».

С июля 2012 года по июнь 2013 года Билич работал главным тренером «Локомотива».