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Сегодня, 11:38

Рамос — Бэйлу: «Было радостно разделить с тобой так много прекрасных моментов»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос обратился к своему бывшему одноклубнику Гарету Бэйлу, завершившему футбольную карьеру.

Футболисты выступали вместе за «Реал» с 2013 по 2021 год. Совместно они трижды выигрывали чемпионат Испании, становились обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также пять раз побеждали в Лиге чемпионов.

«Гарет, для меня было радостью разделить с тобой так много прекрасных моментов... Ты оставил за собой множество титулов, голов и радостных моментов. Я желаю тебе всего наилучшего на новом этапе твоей жизни», — написал Рамос в соцсети.

9 января валлиец объявил о завершении карьеры в возрасте 33 лет.

Последним клубом Бэйла был американский «Лос-Анджелес», также он играл за такие команды, как «Саутгемптон» и «Тоттенхэм».

Гарет Бэйл
Серхио Рамос
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