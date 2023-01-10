Морган: «Роналду в 38 лет стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. Вот это «закончил»

Британский телеведущий Пирс Морган прокомментировал переход португальского нападающего Криштиану Роналду в «Аль-Наср».

«В прошлый раз, когда я проверял, Криштиану только что подписал крупнейшую трансферную сделку в истории футбола, став самым высокооплачиваемым спортсменом в мире в возрасте 38 лет, и будет играть в стране, чья сборная единственная, кто победил чемпионов мира Аргентину. Вот это «закончил», —написал Морган в соцсетях.

Роналду стал игроком «Аль-Насра» в конце декабря 2022 года, перейдя в новый клуб на правах свободного агента. Он подписал контракт до лета 2025 года с зарплатой 200 миллионов евро в год.

Ранее 38-летний португалец выступал за «Спортинг», «Реал», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед». Он является лучшим бомбардиром за всю историю мадридского клуба (450 голов).