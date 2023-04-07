Сауль Коко признался, что рад находится в «Лас-Пальмасе»

Защитник «Лас-Пальмаса» Сауль Коко рассказал, что рад находится в команде и чувствует себя спокойно.

«То, что тренер уверен во мне многое значит. Я могу показывать лучшую версию себя. Я очень спокоен здесь, у меня есть контракт до 2025 года. Моя единственная цель — помочь «Лас-Пальмасу» и играть за команду в Примере», — цитирует Коко официальный сайт клуба.

Ближайший матч «Лас-Пальмас» проведет 9 апреля на домашнем стадионе против «Реал Овьедо». Начало матча в 22:00.