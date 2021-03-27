Сарри может стать главным тренером «Фенербахче»
Бывший главный тренер «Ювентуса», «Челси» и «Наполи» Маурицио Сарри входит в сферу интересов «Фенербахче», сообщает La Republica. Специалист уже провел первый раунд переговоров с руководством турецкого клуба.
«Канарейки» хотят назначить Сарри вместо Эрола Булута, который недавно был отправлен в отставку. Временным тренером команды назначен Эмре Белезоглу, который является спортивным директором «Фенербахче».
«Фенербахче» в 30 матчах набрал 59 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Турции сезона-2020/2021.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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