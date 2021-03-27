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Сарри может стать главным тренером «Фенербахче»

16:22
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Бывший главный тренер «Ювентуса», «Челси» и «Наполи» Маурицио Сарри входит в сферу интересов «Фенербахче», сообщает La Republica. Специалист уже провел первый раунд переговоров с руководством турецкого клуба.

«Канарейки» хотят назначить Сарри вместо Эрола Булута, который недавно был отправлен в отставку. Временным тренером команды назначен Эмре Белезоглу, который является спортивным директором «Фенербахче».

«Фенербахче» в 30 матчах набрал 59 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Турции сезона-2020/2021.

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