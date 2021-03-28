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Верон ушел с поста президента клуба «Эстудиантес»

09:39

Бывший аргентинский футболист Хуан Себастьян Верон покинул пост президента клуба «Эстудиантес» из Ла-Платы. 46-летний функционер займет должность вице-президента.

«Возможно, я буду реже в центре внимания, но продолжу работать над нашими идеями с той же приверженностью», — цитирует Верона L'Equipe.

В должности президента клуба Верон был с 2014 года.

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