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«Сан-Паулу» с Дани Алвесом и Хуанфраном обыграл «Атлетику Паранаэнсе» Витинью

03:34
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«Атлетику Паранаэнсе» на своем поле проиграл «Сан-Паулу» в матче 13-го тура чемпионата Бразилии (0:1). Единственный мяч забил экс-игрок киевского «Динамо» Витор Буэну.

В составе гостей всю встречу отыграл экс-защитник «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» Дани Алвес. Также в концовке на поле вышел Хуанфран, выступавший в Испании за «Атлетико», «Осасуну» и «Реал».

У хозяев на 63-й минуте на замену вышел экс-форвард ЦСКА Витинью.

Чемпионат Бразилии

13 тур

«Атлетику Паранаэнсе» — «Сан-Паулу» — 0:1 (0:1)

Гол: Витор, 40.

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