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Сегодня, 07:30

Егор Пруцев: «В Сербии впечатляют фанаты»

Российский футболист Егор Пруцев рассказал, что его впечатляют сербские фанаты
Гоша Чернов
Корреспондент
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Сербские болельщики.
Фото Global Look Press

19-летний российский полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев рассказал «СЭ» о первых месяцах в сербской команде.

— Футбол и отношение к футболу в Сербии сильно отличаются от России?

— Меня впечатляют фанаты. Болельщики ни на секунду не замолкают во время матчей, живут футболом. В городе каждого все знают. Таксисты часто признаются, что они болеют за «Црвену Звезду» и расспрашивают о тренировках, о подготовке к играм.

Пруцев перешел в «Црвену Звезду» из «Сочи» в августе 2022 года. В текущем сезоне он провел 1 матч за сербскую команду.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
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