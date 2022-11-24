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Сегодня, 07:00

Егор Пруцев: «Адаптация в «Црвене Звезде» была сложной. Два месяца летней подготовки дома — это смех»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Егор Пруцев (справа).
Фото Соцсети

19-летний российский полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев рассказал «СЭ» о первых месяцах в сербской команде.

— Завершились твои первые полгода в Сербии. Как оценишь их?

— Очень сложная адаптация. Летом я два месяца находился без команды, искал клуб после «Сочи». Тяжело прийти в такую команду, где очень высокая интенсивность, совсем другой футбол. Потихоньку привыкаю. Надеюсь, что в следующем году игровой практики будет больше и я покажу себя.

— Ты пока сыграл лишь в одном официальном матче. Изначально рассчитывал на большее?

— Рассчитывал на большее, но чего я могу требовать от тренера, когда я сам приехал неготовым? Без сборов, два месяца подготовки дома — это вообще смех. Конкуренция очень высокая. Тут не как в России — 20 человек и все, вся команда. В «Црвене Звезде» на матч едут два десятка игроков, все они попадают в заявку. А те пять-шесть человек, кто остается вне заявки, дополнительно тренируются.

— Твоя цель на вторую половину сезона?

— Постоянно быть в заявке и выходить на замену, хоть на 10-15 минут. Может, в Кубке Сербии буду больше времени получать. Зимой наконец-то пройду полноценные сборы с «Црвеной Звездой», поэтому рассчитываю на это.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

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1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

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Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

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