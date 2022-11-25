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Сегодня, 18:04

Александр Тарханов покинул пост вице-президента «Пюника»

Алина Савинова
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Известный российский тренер Александр Тарханов сообщил, что уходит с поста вице-президента «Пюника».

«Да, я покинул пост вице-президента «Пюника». Я помогаю им, но уже не работаю там. С президентом разговариваем, обсуждаем игры, не более того. Почему покинул? Есть причина», — цитирует Тарханова Metaratings.ru.

Тарханов занимал пост вице-президента «Пюника» с июля 2021 года. Ранее он возглавлял «Ахмат», «Крылья Советов», «Кубань», «Химки», «Урал» и другие российские клубы.

Источник: https://metaratings.ru/news/tarkhanov-pokinul-post-vitse-prezidenta-pyunika--1423032/
ФК Пюник
Александр Тарханов
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