Роналду составил символическую сборную из всех бывших одноклубников
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду собрал для Goal Arabia символическую сборную из всех игроков, с которыми выступал за одни клубы в ходе карьеры.
Голкипер: Икер Касильяс
Защитники: Марсело, Джорджо Кьеллини, Рио Фердинанд, Серхио Рамос
Полузащитники: Пол Скоулз, Тони Кроос, Лука Модрич
Нападающие: Карим Бензема, Уэйн Руни, Гарет Бэйл
Символическая сборная Криштиану Роналду.
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38-летний португалец с января этого года выступает за «Аль-Наср». Ранее он играл за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг».
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