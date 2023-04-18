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Сегодня, 17:22

Роналду составил символическую сборную из всех бывших одноклубников

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Криштиану Роналду в «Реале».
Фото Global Look Press
Символическая сборная Криштиану Роналду.
Фото talkSport
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду собрал для Goal Arabia символическую сборную из всех игроков, с которыми выступал за одни клубы в ходе карьеры.

Голкипер: Икер Касильяс

Защитники: Марсело, Джорджо Кьеллини, Рио Фердинанд, Серхио Рамос

Полузащитники: Пол Скоулз, Тони Кроос, Лука Модрич

Нападающие: Карим Бензема, Уэйн Руни, Гарет Бэйл

Символическая сборная Криштиану Роналду.
talkSport

38-летний португалец с января этого года выступает за «Аль-Наср». Ранее он играл за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг».

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
ФК Ювентус
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