Роналду составил символическую сборную из всех бывших одноклубников

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду собрал для Goal Arabia символическую сборную из всех игроков, с которыми выступал за одни клубы в ходе карьеры.

Голкипер: Икер Касильяс

Защитники: Марсело, Джорджо Кьеллини, Рио Фердинанд, Серхио Рамос

Полузащитники: Пол Скоулз, Тони Кроос, Лука Модрич

Нападающие: Карим Бензема, Уэйн Руни, Гарет Бэйл

Символическая сборная Криштиану Роналду. talkSport

38-летний португалец с января этого года выступает за «Аль-Наср». Ранее он играл за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг».