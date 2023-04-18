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Сегодня, 15:18

В Узбекистане футболисты устроили массовую драку после матча чемпионата страны

Ана Горшкова
Корреспондент
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Матч 6-го тура суперлиги Узбекистана между ташкентским «Бунедкором» и клубом «Насаф» из Карши (1:1) завершился массовой дракой.

В соцсетях распространилось видео с потасовкой, которую игроки устроили после финального свистка на поле и в подтрибунном помещении. По словам очевидцев, в драке участвовали около 40-50 человек — игроки и члены обеих команд.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистану (АФУ), будет проведено расследование инцидента между командами. Отмечается, что у АФУ есть видеоматериалы и отчет официальных лиц встречи.

Решение о дисквалификациях и наказания будет принимать дисциплинарный комитет.

«Бунедкор» после шести туров занимает в чемпионате Узбекистана второе место с 14 очками в активе. «Насаф» идет пятым с 11 очками.

Футбол
ФК Бунедкор
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