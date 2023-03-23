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Сегодня, 18:26

Роналду: «Думаю, в ближайшие годы чемпионат Саудовской Аравии будет в топ-5 сильнейших лиг мира»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оценил потенциал чемпионата Саудовской Аравии.

«Я не хочу сказать, что саудовская лига по уровню как АПЛ, это было бы неправдой. Но в этом чемпионате очень высокая конкуренция, я был приятно удивлен этим. Уверен, что в ближайшие годы чемпионат Саудовской Аравии войдет в пятерку сильнейших в мире», — приводит ESPN слова Роналду.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. 38-летний португалец забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи в 10 матчах за команду.

«Аль-Наср» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии с 49 очками. Отставание от лидирующего «Аль-Иттихада» составляет 1 очко.

Криштиану Роналду
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Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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