Роналду: «Думаю, в ближайшие годы чемпионат Саудовской Аравии будет в топ-5 сильнейших лиг мира»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оценил потенциал чемпионата Саудовской Аравии.

«Я не хочу сказать, что саудовская лига по уровню как АПЛ, это было бы неправдой. Но в этом чемпионате очень высокая конкуренция, я был приятно удивлен этим. Уверен, что в ближайшие годы чемпионат Саудовской Аравии войдет в пятерку сильнейших в мире», — приводит ESPN слова Роналду.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. 38-летний португалец забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи в 10 матчах за команду.

«Аль-Наср» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии с 49 очками. Отставание от лидирующего «Аль-Иттихада» составляет 1 очко.