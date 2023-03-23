Шпилевский заявил, что результат Кержакова в «Кармиотиссе» не самый приемлемый

Агент Николай Шпилевский высказался о работе российского тренера Александра Кержакова в «Кармиотиссе».

«Очень надеюсь, что у Кержакова все получится, но посмотрим, что будет дальше. Понятно, что все зависит от результата, а он на сегодня не самый приемлемый, но будем надеяться. Думаю, у Александра будет время доказать и показать всем, что он достойный уважения тренер», — приводит «РБ Спорт» слова Шпилевского.

В начале февраля стало известно, что Кержаков назначен на пост главного тренера «Кармиотиссы». В пяти матчах команда под его руководством потерпела три поражения, один раз выиграла и один раз сыграла вничью. На данный момент «Кармиотисса» занимает 10-е место в чемпионате Кипра, набрав 30 очков за 28 игр.