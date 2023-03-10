Роналду прокомментировал поражение от «Аль-Иттихада»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал поражение от «Аль-Иттихада» (0:1) в матче 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

«Разочарован результатом, но мы по-прежнему сосредоточены на сезоне и предстоящих играх. Спасибо фанатам «Аль-Насра» за поддержку, мы знаем, что можем на вас рассчитывать!» — написал Роналду в социальной сети.

«Аль-Иттихад» вышел на первое место в турнирной таблице, обойдя «Аль-Наср», который теперь второй. Команды разделяет одно очко.