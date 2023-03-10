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Зарубежные

Сегодня, 14:07

Бывшему менеджеру 21st Century Fox грозит 40 лет тюрьмы по коррупционному делу в ФИФА

Мария Гусева
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Бывшему исполнительному директору компании 21th Century Fox Эрнану Лопесу грозит 40 лет лишения свободы по делу о мошенничестве, отмывании денег и даче взяток руководителям Международной федерации футбола (ФИФА) и Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) для получения прав на трансляции крупных футбольных турниров, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Le Parisien.

Решением суда присяжных в Бруклине Лопес был признан виновным, а его коллега из 21th Century Fox Карлос Мартинес был оправдан по тем же обвинениям. Адвокат Лопеса заявил, что планирует обжаловать решение суда. В качестве юридического лица виновной была признана аргентинская компания Full Play, организация должна будет выплатить денежный штраф.

Во время разбирательства аргентинский бизнесмен Алехандро Бурзако обвинил Лопеса и Мартинеса в даче взяток на сумму от 30 до 32 миллионов долларов. Лопес может быть приговорен к 40 годам лишения свободы и крупному денежному штрафу. Во время слушаний Бурзако признал себя виновным в причастности к делу и отметил, что общая сумма взяток должна была составить 60 миллионов, но в 2015 году выплаты остановили из-за ареста представителей ФИФА.

В конце мая 2015 года обвинения в коррупции были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам. От футбольной деятельности были отстранены на тот момент президент ФИФА Йозеф Блаттер, генеральный секретарь организации Жером Вальке и вице-президент организации, глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини.

Источник: ТАСС
ФИФА
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