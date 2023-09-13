Главный тренер сборной Польши Сантуш близок к уходу со своего поста

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Главный тренер сборной Польши Фернанду Сантуш покинет свой пост, сообщает Przeglad Sportowy Onet. Официально о решении будет объявлено позже.

После расставания с Сантушем Польский футбольный союз займется поиском нового тренера.

На данный момент сборная Польши занимает 4-е место в отборочной группе. Команда набрала 6 очков в 5 матчах.

Ближайшие матчи сборная Польши проведет в октябре — против Фарерских островов и Молдовы.