Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 15:05

Главный тренер сборной Польши Сантуш близок к уходу со своего поста

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер сборной Польши Фернанду Сантуш покинет свой пост, сообщает Przeglad Sportowy Onet. Официально о решении будет объявлено позже.

После расставания с Сантушем Польский футбольный союз займется поиском нового тренера.

На данный момент сборная Польши занимает 4-е место в отборочной группе. Команда набрала 6 очков в 5 матчах.

Ближайшие матчи сборная Польши проведет в октябре — против Фарерских островов и Молдовы.

Сборная Польши по футболу
Фернанду Сантуш
0
Читайте также
«Кто может уезжать — уезжайте». Что не так с призывом главного тренера сборной России
Россия сыграла вничью с Катаром в товарищеском матче
Поврежденные в результате удара ВСУ корабли ВМФ РФ продолжат боевую службу
Москва выразила демарш Баку из-за заявления МИД Азербайджана о выборах
Молодая мать выпала с 24-го этажа во время мытья окна в Екатеринбурге
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ромеро прокомментировал то, что Месси назвал его лучшим защитником мира
Новости
RSS RSS
Все новости