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Роджер Шмидт возглавил «ПСВ»

13:21
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«ПСВ» представил Роджера Шмидта в качестве нового главного тренера команды. 52-летний специалист подписал контракт до конца июня 2022 года. Немец приступит к работе с командой с сезона-2020/21.

Шмидт сменит на посту главного тренера команды Эрнеста Фабера, который исполнял обязанности рулевого команды из Эйндховена после увольнения Марка ван Боммеля в декабре 2019 года. В заявлении «ПСВ» говорится, что Фабер вернется к прежним обязанностям и возглавит клубную академию по окончании сезона-2019/20.

Ранее 52-летний Шмидт возглавлял «Зальцбург», с которым выигрывал чемпионат и Кубок Австрии. Также, немец работал с леверкузенским «Байером». Последнее место работы 52-летнего специалиста — «Бейцзин Гоань».

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