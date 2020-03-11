Роджер Шмидт возглавил «ПСВ»

«ПСВ» представил Роджера Шмидта в качестве нового главного тренера команды. 52-летний специалист подписал контракт до конца июня 2022 года. Немец приступит к работе с командой с сезона-2020/21.

We proudly announce our new head coach.



??? ??? ??#ErIstHier — PSV International (@psveindhoven) March 11, 2020

Шмидт сменит на посту главного тренера команды Эрнеста Фабера, который исполнял обязанности рулевого команды из Эйндховена после увольнения Марка ван Боммеля в декабре 2019 года. В заявлении «ПСВ» говорится, что Фабер вернется к прежним обязанностям и возглавит клубную академию по окончании сезона-2019/20.

Ранее 52-летний Шмидт возглавлял «Зальцбург», с которым выигрывал чемпионат и Кубок Австрии. Также, немец работал с леверкузенским «Байером». Последнее место работы 52-летнего специалиста — «Бейцзин Гоань».