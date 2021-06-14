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Рианчо станет главным тренером «Спартака» из Юрмалы

18:40
Рауль Рианчо. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Рауль Рианчо. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», Рауль Рианчо в ближайшее время возглавит «Спартак» из Юрмалы.

61-летний испанский специалист ранее работал исполняющим обязанности главного тренера московского «Спартака» — осенью 2018 года. Рианчо также являлся ассистентом Массимо Карреры, когда итальянец тренировал красно-белых.

(Максим Алланазаров)

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