Рианчо станет главным тренером «Спартака» из Юрмалы
18:40
Как стало известно «СЭ», Рауль Рианчо в ближайшее время возглавит «Спартак» из Юрмалы.
61-летний испанский специалист ранее работал исполняющим обязанности главного тренера московского «Спартака» — осенью 2018 года. Рианчо также являлся ассистентом Массимо Карреры, когда итальянец тренировал красно-белых.
(Максим Алланазаров)
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