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Футболист «Кайрата» потерял сознание во время матча. Видео

18:50
Происшествие на матче в Казахстане.
Происшествие на матче в Казахстане.
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Защитник резервной команды алматинского футбольного клуба «Кайрат» — «Кайрат-Жастар» Лев Кургин потерял сознание во время матча против кокшетауского «Окжетпеса», сообщает Sports.kz.

На поле выбежали врачи, оказав 19-летнему спортсмену экстренную помощь. Сейчас игрок находится в больнице. Встреча была приостановлена на десять минут. «Окжетпес» одержал победу со счетом 4:1.

Публикация от SPORTS.KZ (@kzsports)

«Кайрат-Жастар» является фарм-клубом трехкратного чемпионата Казахстана «Кайрата».

Дополнительная информация:

https://www.sports.kz/

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