Гунько возглавил «Арарат-Армению»
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Российский специалист Дмитрия Гунько стал главным тренером «Арарата-Армении», сообщается на официальном сайте клуба.
Детали контракта 45-летнего россиянина не сообщаются.
9 июня стало известно, что Гунько покинул пост главного тренера армянского «Ноа», который он возглавлял с ноября 2020 года.
«Арарат-Армения» в сезоне-2020/21 занял пятое место в чемпионате Армении.
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