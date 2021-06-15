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Гунько возглавил «Арарат-Армению»

00:28
Дмитрий Гунько. Фото Twitter
Дмитрий Гунько. Фото Twitter
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Российский специалист Дмитрия Гунько стал главным тренером «Арарата-Армении», сообщается на официальном сайте клуба.

Детали контракта 45-летнего россиянина не сообщаются.

9 июня стало известно, что Гунько покинул пост главного тренера армянского «Ноа», который он возглавлял с ноября 2020 года.

«Арарат-Армения» в сезоне-2020/21 занял пятое место в чемпионате Армении.

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