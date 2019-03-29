"Раджа Касабланка" с бывшим игроком "Мордовии" выиграла Суперкубок Африки

"Раджа Касабланка" стал обладателем Суперкубка Африки. В игре за трофей марокканцы, выигравшие Кубок конфедераций КАФ-2018 встретились с победителем африканской Лиги чемпионов "Эсперансом". Игра завершилась со счетом 2:1. В заявку "Раджа Касабланка" попал бывший футболист "Мордовии" Ибраима Ньясс, но на поле он так и не появился.

Для "Раджи" это второй Суперкубок Африки в истории - ранее клуб побеждал в 2000 году.

Суперкубок Африки

"Эсперанс" (Тунис) - "Раджа Касабланка" - 1:2 (0:1)

Голы: Хафиди, 22 (0:1). Белаили, 57 (1:1). Бануне, 64 (1:2)