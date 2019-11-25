Празднование чемпионства «Фламенго» закончилось столкновениями болельщиков с полицией

«Фламенго» за несколько туров до конца стал чемпионов Бразилии. Команда провела чемпионский парад, в котором приняли участие тысячи болельщиков.

Однако празднества переросли в столкновения болельщиков с полицией, сообщает Sky Sports. Фанаты забрасывали службы правопорядка камнями и бутылками. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

Military police and Flamengo fans clash in Rio after Libertadores win | AFP https://t.co/cLj58U1tc5 — Am?rica Hoy (@AmerHoy) November 24, 2019