Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

Празднование чемпионства «Фламенго» закончилось столкновениями болельщиков с полицией

08:35
Теги:

«Фламенго» за несколько туров до конца стал чемпионов Бразилии. Команда провела чемпионский парад, в котором приняли участие тысячи болельщиков.

Однако празднества переросли в столкновения болельщиков с полицией, сообщает Sky Sports. Фанаты забрасывали службы правопорядка камнями и бутылками. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир