Празднование чемпионства «Фламенго» закончилось столкновениями болельщиков с полицией
08:35
«Фламенго» за несколько туров до конца стал чемпионов Бразилии. Команда провела чемпионский парад, в котором приняли участие тысячи болельщиков.
Однако празднества переросли в столкновения болельщиков с полицией, сообщает Sky Sports. Фанаты забрасывали службы правопорядка камнями и бутылками. В ответ полиция применила слезоточивый газ.
Military police and Flamengo fans clash in Rio after Libertadores win | AFP https://t.co/cLj58U1tc5— Am?rica Hoy (@AmerHoy) November 24, 2019
Rio City Hall car ran over a police officer during their crackdown at the end of Flamengo's parade in celebration of Libertadores— Nath?lia Urban (@UrbanNathalia) November 24, 2019
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