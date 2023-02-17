Сын Аленичева: «Я родился с фамилией Аленичев, почему она на меня должна давить? Буду продолжать развивать род»

Полузащитник Даниил Аленичев, сын бывшего игрока сборной России Дмитрия Аленичева, рассказал, давит ли на него знаменитая фамилия.

«Давление было в подростковом возрасте. По мере взросления стал чувствовать свою индивидуальность. Я родился с фамилией Аленичев, почему она на меня должна давить? Буду продолжать развивать род», — приводит слова Аленичева-младшего Sport24.

18-летний россиянин играет в Португалии в системе клуба «Лейшойнш».