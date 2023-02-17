Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 22:00

Сын Аленичева: «Я родился с фамилией Аленичев, почему она на меня должна давить? Буду продолжать развивать род»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полузащитник Даниил Аленичев, сын бывшего игрока сборной России Дмитрия Аленичева, рассказал, давит ли на него знаменитая фамилия.

«Давление было в подростковом возрасте. По мере взросления стал чувствовать свою индивидуальность. Я родился с фамилией Аленичев, почему она на меня должна давить? Буду продолжать развивать род», — приводит слова Аленичева-младшего Sport24.

18-летний россиянин играет в Португалии в системе клуба «Лейшойнш».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-17-syn-alenicheva-ya-rodilsya-s-familiyey-alenichev-pochemu-ona-na-menya-dolzhna-davit-budu-prodolzhat-razvivat-rod
Футбол
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Роман Костомаров может стать символом русского фигурного катания
Допингер или жертва? Загадка олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Тараненко
Канцлер Австрии прокомментировал высылку дипломатов
Журналист Сеймур Херш предупредил США о серьезных последствиях подрыва «Северных потоков»
Медведев исключил самостоятельность Зеленского в вопросе подписания договоров
В Госдуме призвали Европу не ждать более выгодного момента для диалога с Россией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Кармиотисса» под руководством Кержакова сыграла вничью с «Эносисом»
Новости
RSS RSS
Все новости