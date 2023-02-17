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Сегодня, 21:59

«Кармиотисса» под руководством Кержакова сыграла вничью с «Эносисом»

Сергей Разин
корреспондент
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Александр Кержаков.
Фото ФК «Кармиотисса»

«Кармиотисса» в матче 24-го тура чемпионата Кипра дома сыграла вничью с «Эносисом» со счетом 1:1.

На гол Луиса Сильвы хозяева ответили точным ударом Мунира Эль Аллуши с пенальти на 88-й минуте. Этот матч стал первым на скамейке запасных для Александра Кержакова в качестве главного тренера «Кармиотиссы».

После этого матча «Кармиотисса» с 27 очками занимает 10-е место в турнирной таблице, «Эносис» с 18 очками — на строчку ниже.

Александр Кержаков
ФК Кармиотисса
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