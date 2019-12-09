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Покеттино встретился с Марадоной

08:56

Бывший тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино встретился в Аргентине с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной.

Сейчас Марадона тренирует аргентинскую «Химнасию». Недавно было объявлено о его отставке, но позже руководство клуба передумало и решило не увольнять Марадону.

Покеттино посетил домашнюю игру «Химнасии» с «Кордобой». Аргентинский специалист вместе с Марадоной выступал за «Ньюэллс Олд Бойз» в 1993 году

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