Покеттино встретился с Марадоной
08:56
Бывший тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино встретился в Аргентине с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной.
Сейчас Марадона тренирует аргентинскую «Химнасию». Недавно было объявлено о его отставке, но позже руководство клуба передумало и решило не увольнять Марадону.
Покеттино посетил домашнюю игру «Химнасии» с «Кордобой». Аргентинский специалист вместе с Марадоной выступал за «Ньюэллс Олд Бойз» в 1993 году
?Bienvenido al Bosque, Mauricio!— GIMNASIA ? (@gimnasiaoficial) 8 декабря 2019 г.
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