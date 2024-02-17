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Сегодня, 07:25

Чанов: «Рад, что Лунев перешел в «Карабах»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов оценил игру российского голкипера «Карабаха» Андрея Лунева в последних матчах.

«Рад, что Лунев перешел в «Карабах». Эта команда играет в Лиге Европы. Андрей на виду, и его есть, с кем сравнивать. Здорово, что он попал в символическую сборную Лиги Европы. Надо ли вызывать его на мартовские сборы сборной России? Кафанов прекрасно все видит. Раньше Лунева уже вызывали в сборную. Можно вызвать Лунева, если бы у сборной была какая-то задача», — цитирует «РБ Спорт» Чанова.

В этом сезоне Лунев сыграл 21 матч, пропустил 22 мяча и 7 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-chanov-zdorovo-chto-lunev-popal-v-simvolicheskuyu-sbornuyu-ligi-evropy/
Андрей Лунев
Вячеслав Чанов
Футбол
ФК Карабах
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