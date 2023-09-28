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Сегодня, 09:37

Озбилиз рассказал, что изначально хотел выступать за сборную Армении

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший армянский футболист Арас Озбилиз рассказал, почему не выступал за сборную Нидерландов.

«У меня был вариант играть за сборную Нидерландов, но я изначально хотел играть за сборную Армении. И до сих пор хочу. Ни разу не пожалел. Со сборной Нидерландов мог бы играть на крупных турнирах? Я хотел играть за свою страну — это другое дело. Соответствует ли Сперцян ожиданиям в сборной? Я рад, что такой игрок есть у нас в сборной. Тем более Эдуард свой выбор сделал еще до всех событий на Украине, до всех санкций, когда сборная России играла отборочные матчи чемпионата мира и Европы», — приводит слова Озбилиза «Известия».

Он также выразил надежду, что Россию вернут в международные соревнования.

«Надеюсь, это произойдет. И желаю как можно быстрее вашим командам вернуться в Европу. Когда это случится, не знаю. Это точно не тот вопрос, на который я могу ответить. Время пройдет, и дай Бог, все будет хорошо. Я очень хорошее время провел в России. До сих пор общаюсь с партнерами по «Спартаку». Много у меня знакомых в России и российском футболе в том числе, поэтому надеюсь, что все нынешние проблемы решатся. И ваши команды снова будут в еврокубках, на чемпионатах мира и Европы», — добавил Озбилиз.

33-летний Озбилиз выступал за сборную Армении с 2012 по 2019 год. Всего за национальную команду он провел 41 матч, забил шесть мячей и отдал 10 результативных передач.

Источник: https://iz.ru/1580559/aleksei-fomin/posle-karpina-u-nas-v-spartake-turbulentnoe-vremia-bylo
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