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Сегодня, 11:44

Алан Дзагоев согласовал контракт с греческой «Ламией»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Алан Дзагоев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший полузащитник ЦСКА, «Рубина» и сборной России Алан Дзагоев продолжит карьеру в греческой «Ламии», утверждает «Евро-Футбол.Ру».

По данным источника, 33-летний футболист согласовал условия контракта с клубом и должен прибыть в Грецию в четверг, 28 сентября.

С июля 2023 года Дзагоев является свободным агентом. В сезоне-2022/23 хавбек забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 20 матчах за «Рубин».

«Ламия» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Греции с 6 очками в 6 матчах. За команду выступает полузащитник Зоран Тошич, который играл с Дзагоевым за ЦСКА с 2010 по 2017 год.

Алан Дзагоев
Футбол
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